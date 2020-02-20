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Yalla shoot رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم 20/2/2020 في كأس السوبر المصري رابط أبو ظبي الرياضية

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
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كوول كورة حيث يشهد ملعب محمد بن زايد مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم في كأس السوبر المصري 2020، حيث تشهد المباراة منافسة من العيار الثقيل بين نجوم الكرة المصرية، محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وجونيور أجايي وحسين الشحات من الأهلي، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي من جانب الزمالك.

يلا كورة، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإماراتي، حيث يقدم لكم موقع الفجر الرياضي رابط مشاهدة المباراة عبر رابط yalla kora يعمل لجميع السرعات جودة عالية لحظة بلحظة دون إعلان أو تقطيع.


كورة أونلاين يمكنكم متابعة المباراة عبر قناتي أبو ظبي الرياضية وأون سبورت، وذلك في الأوقات التالية: 19:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبيروت، 21:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 18:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 17:00 بتوقيت جرينتش.

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