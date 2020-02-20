"فخور بيك يا رابي".. هكذا هنأ عمرو سعد نجله على فيلم "صندوق الدنيا "

هنأ الفنان عمرو سعد نجله رابى على فيلمه"صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع الفنان باسم سمرة ورانيا يوسف.



نشر عمرو بنشر صورة لنجله من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلاً :"النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.



يُشار أن فيلم" صندوق الدنيا"بطولة رانيا يوسف،باسم سمرة، أحمد كمال،عمرو القاضي،خالد الصاوى، علاء مرسى،صلاح عبد الله ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول، سامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.