يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة إشبيلية وكلوج بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة إشبيلية اليوم NOW

يستضيف نادي كلوج نظيره إشبيليه 7:55 اليوم الخميس الموافق 20-2-2020 ، ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN SPORT HD 3، ولم تعد بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كما كانت من قبل في السنوات الأخيرة، بطولة لأندية الصف الثاني في أوروبا، بل تغيرت وباتت في أغلب نسخها تستقبل أندية مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، إنتر ميلان، آيكس وغيرهم من الأندية العريقة والبطلة لأوروبا.

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اشبيلية و كلوج الساعة 7.55 علي قناة 3