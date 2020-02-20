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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة إشبيلية وكلوج بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة إشبيلية اليوم NOW
الخميس 20/فبراير/2020 - 07:06 ص
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المجاني في موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى الكرة العالمية فى تغطية حصرية
للمباريات بدون تقطيع حيث نتابع مباراة فريق
إشبيلية مع فريق كلوج التى تقام ضمن منافسات الدور الثانى والثلاثون من بطولة الدوري
الاوروبي مباشر فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة اون لاين.
اشبيلية و كلوج الساعة 7.55 علي قناة 3
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