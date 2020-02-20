بث حي KORA GOAL مشاهدة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي HD
بث حي KORA GOAL مشاهدة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي HD يلتقي نادي إنتر
ميلان الإيطالي مع مضيفه لودوجوريتس رازجراد
البلغاري، اليوم الخميس الموافق 20-2-2020 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري
الأوروبي.
بث حي KORA GOAL مشاهدة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي HDويدخل النيراتزوري
دور خروج المغلوب مدعوما بصفقاته الجديدة التي أبركها في انتقالات يناير الأخيرة، وهم:
كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.
بث حي KORA GOAL مشاهدة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي HDتشكيل إنتر ميلان
المتوقع لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: باديلي، خط الدفاع:
أليساندرو باستوني – فري – دامبروزيو، خط الوسط: باريلا – فاليرو – موسيس – بيراجي،
خط الهجوم: كريستيان إريكسن – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز.