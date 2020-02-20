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بث حي KORA GOAL مشاهدة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي HD

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة  إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي  HD يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي مع  مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري،  اليوم الخميس الموافق  20-2-2020 ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة  إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي  HDويدخل النيراتزوري دور خروج المغلوب مدعوما بصفقاته الجديدة التي أبركها في انتقالات يناير الأخيرة، وهم: كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة  إنتر ميلان ضد لودوجوريتس رازجراد اليوم الخميس 20-2-2020 بالدوري الأوربي  HDتشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة لودوجوريتس في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: باديلي، خط الدفاع: أليساندرو باستوني – فري – دامبروزيو، خط الوسط: باريلا – فاليرو – موسيس – بيراجي، خط الهجوم: كريستيان إريكسن – أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز.

انتر ميلان الساعة 7.55 علي قناة 4
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