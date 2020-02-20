محلل سياسي: زاهي حواس أحسن علاقات عامة في مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الخبير الأثري العالمي زاهي حواس أحسن علاقات عامة في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن عمر الشريف كان ظاهرة، وكان مغرمًا بالشيخ الشعراوي.



وأضاف رئيس مكتبة الإسكندرية، أن عمر الشريف تمنى أن يمثل في فيلم عن الشيخ الشعراوي، متابعًا: "عمر الشريف كان صادقًا جدًا في إسلامه".

