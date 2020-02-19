"العربية": ارتفاع عدد المصابين الإيرانين بفيروس كورونا لـ25 شخصًا





أعلنت مصادر مطلعة، مساء اليوم الأربعاء، أنه " تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا الجديد، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية"، حسب ما نقلت قناة "بي بي سي" الفارسية.





وكشفت العديد من الصيدليات في مدينة قم الإيرانية، عن نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقًا لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا".





وذكرت الوكالة الإيرانية أنه بعد إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين بالكورونا في قم، عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة؛ لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.





وكان إثنان من مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنا في وقت سابق، أن شخصين توفيا عقب إصابتهما بفيروس كورونا الأربعاء في مستشفى بمدينة قم.





وقال مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زادة : إن "الشخصين الذين توفيا اليوم إثر إصابتهما بفيروس كورونا، كانا طاعنين في السن".





بينما أوضح رئيس جامعة قم للعلوم الطبية محمد رضا قدير: أنه "خلال الأيام السبعة الماضية، انتشرت أمراض الجهاز التنفسي في قم بشكل غير مسبوق"، مضيفاً أن مستشفى "كام كار"، سيخصص كمركز للمصابين بكورونا، وسيتم تجهيز مستشفى "نكوئي- فرقاني" ليكون مركز دعم لهذا المستشفى





وتشير التقارير إلى أن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، تم عزلهم في أماكن خاصة.





هذا ويذكر أن الإيرانيين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام رسالة مسرّبة من وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، يوعز فيها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بعدم الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، في البلاد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.





وجاء في الرسالة أنه "نظراً لتوصيات المرشد الأعلى علي خامنئي، حول حث الناس على المشارکة في الانتخابات البرلمانية بأکبر نسبة ممكنة وللحيلولة دون التأثير على نسبة مشارکة المواطنين في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، يؤجل الإعلان عن أي حالة مصابة بفيروس کورونا، إلی ما بعد الانتخابات".





وشدد وزير الداخلية الايراني محمد جواد ظريف على أن "عددًا كبيرًا من المراقبين علی صناديق الاقتراع، امتنعوا عن المشارکة في عملية الانتخابات؛ خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا".





ولم يصدر من الحكومة الإيرانية أي رد رسمي حول صحة هذه الرسالة من عدمها، إلا أن مدير مكتب العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية کيانوش جهان بور، نفی صحة رسالة أخری انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إصابة 45 مواطناً إيرانياً بفيروس كورونا ، مدعيا أنها مزوّرة.



