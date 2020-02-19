رابط kora live - يوتيوب مشاهدة مباراة المصري والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 كأس مصر

يلتقي فريق المقاولون العرب مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري بالسويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر يدخل فريق المقاولون العرب اللقاء بحثًا عن الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي واستعادة التوازن بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويغيب عن صفوف الفريق البورسعيدي الثنائي أحمد ياسر وإسلام عطية بسبب حصولهم على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلي، ويعمل إيهاب جلال المدير الفني للفريق على تجهيز البدلاء للاعبين للمشاركة أمام المقاولون العرب، وأقترب الثنائي حسين رجب ومحمد جابر من تعويض غياب ياسر وعطية.





في المقابل يدخل فريق المقاولون العرب اللقاء ويريد استغلال الحالة الفنية المتدهورة لفريق المصري بعد خسارته الثقيلة أمام الأهلي، ويأمل ذئاب الجبل في استعادة الثقة واستعادة نغمة الانتصارات بعدما خسر آخر مباراتين من إنبي بهدفين لهدف ثم الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين، وكان عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون استعان بشرائط مباراة الأهلي والمصري والتي خسرها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق.













بطاقة مباراة المقاولون العرب Vs المصري البورسعيدي.

🏆 البطولة : كأس مصر (دور الـ 16)..

⏰ يوم المباراة : 19 / فبراير / 2020.

📺 القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت).

🎤 التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

⌚ موعد المباراة :6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 3+) .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب بعد الإنتهاء فوراً.



