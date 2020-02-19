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كورة لايف ..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر الدورى الانجليزى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقى نادي مانشستر سيتي مع نظيره وست هام يونايتد فى تمام التاسعة والنصف باللقاء الذى يجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن المباراة المؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تم تأجيلها بسبب عاصفة سيارا.

​موعد مباراة مان سيتي ضد وست هام فى الدورى الإنجليزى 
 
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 76، ويأتي مانشستر سيتي، في المركز الثانى برصيد 51 نقطة، في المقابل يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.

ويطمح مانشستر سيتي لإيقاف سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها مؤخراً، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في "إياب" نصف نهائي كأس الرابطة، وأمام توتنهام بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ولن تكون مهمة مانشستر سيتي في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأنه سيواجه وست هام يونايتد الذي يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب"، ويتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية تعزز من آماله في البقاء، علماً بأن الفريق اللندني فشل في تحقيق أي فوز في المراحل الخمس الماضية.

 مباراة مان سيتي ضد وست هام فى الدورى الإنجليزى 
 
ويفتقد مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بسبب الإصابة والذى كان نجم لقاء الفريقين في الذهاب والذى انتهى بخماسية نظيفة للسيتي في لندن وسجل خلالها هاتريك.
 
وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب عاصفة سيارا التي صاحبت هطول أمطار غزيرة وأعاصير شديدة ضربت إنجلترا 


يلتقي فريق مانشستر سيتي بمنافسه وست هام يونايتد، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

يدخل السيتي المباراة في محاولة لتجاوز الهزيمة في اللقاء الماضي أمام توتنهام، بهدفين دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف ليفربول المتصدر برصيد 76 نقطة، في حين يحتل وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويسعى وست هام يونايتد للخروج بنتيجة طيبة من أمام مانشستر سيتي، حتى لو حسم اللقاء فارضًا التعادل على السيتيزينس.

وفيما يلي تفاصيل وموعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة..
مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4
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