يلا شوت لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 21:30 توقيت القاهرة، 22:30 توقيت مكة المكرمة، 19:30 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في ملعب «الاتحاد».

حكم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تحت إدارة الحكم كيفن فريند.

معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي جواد بدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:





بي إن سبورتس إتش دي 4.





Sky Sports Main Event UK





Premier Sport HD Slovakia





Sky Sports Premier League UK

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التشكيلة المتوقعة لـ مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.





خط الدفاع: جواو كانسيلو، فيرناندينهو، نيكولاس أوتاميندي، جايل ووكر.





خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا.





خط الهجوم: جابرييل خيسوس، سيرجيو أجويرو، رياض محرز.

تشكيلة وست هام المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فابيانسكي.





خط الدفاع: فريديركس، ديوب، أوجوبونا، كريسويل.





خط الوسط: سنودجراس، نوبل، رايس، سوسيك، باوين.





خط الهجوم: مايكل أنتونيو.

حقائق عن مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

مانشستر سيتي فاز في آخر 10 مباريات ضد وست هام في جميع المسابقات.

مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4