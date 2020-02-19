Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 21:30 توقيت القاهرة، 22:30 توقيت مكة المكرمة، 19:30 توقيت جرينتش.
ملعب مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في ملعب «الاتحاد».
حكم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، تحت إدارة الحكم كيفن فريند.
معلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
يقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي جواد بدة.
القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
تنقل مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

بي إن سبورتس إتش دي 4.

Sky Sports Main Event UK

Premier Sport HD Slovakia

Sky Sports Premier League UK
يمكنك أيضًا قراءة: طوارئ في مانشستر سيتي استعدادًا لمواجهة ريال مدريد.. و3 قرارات لجوارديولا
التشكيلة المتوقعة لـ مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة لمواجهة وست هام يونايتد
حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، فيرناندينهو، نيكولاس أوتاميندي، جايل ووكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، سيرجيو أجويرو، رياض محرز.
تشكيلة وست هام المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي
حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: فريديركس، ديوب، أوجوبونا، كريسويل.

خط الوسط: سنودجراس، نوبل، رايس، سوسيك، باوين.

خط الهجوم: مايكل أنتونيو.
حقائق عن مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد
مانشستر سيتي فاز في آخر 10 مباريات ضد وست هام في جميع المسابقات.
مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن أول حالة لفيروس الكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 15 ساعة

أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو

منذ ساعة و 21 دقيقة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 16 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 14 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status