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كورة لايفبث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وبیرسبولیس في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق الشارقة الإماراتي مع نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الجريحان الشارقة وضيفه بيرسبوليس في تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي والدحيل القطري.

واستهل الشارقة عودته إلى بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام التعاون صفر-1، وهو يتطلع إلى التعويض أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة عندما خسر أمامه 1-3 في طهران في نسخة 2009، قبل أن تلغى النتيجة بسبب انسحاب الفريق الاماراتي من البطولة.

ويستمر غياب البرازيلي ايجور كورنادو عن صفوف الشارقة بسبب الإصابة، الأمر الذي يفرض على المدرب الوطني عبد العزيز العنبري إيجاد الحلول الهجومية اللازمة التي افتقدها بطل الدوري الإماراتي أمام التعاون.

أما فريق بيرسبوليس فخسر في الجولة الأولى أمام فريق الدحيل القطري بثنائية نظيفة، لذلك سيبحث عن تحقيق الفوز الأول في مباراة اليوم لانعاش حظوظه في التأهل للدور المقبل.

ويتصدر الدحيل القطري المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق التعاون السعودي، ويتواجد في المركز الثالث فريق الشارقة وفي المركز الأخير فريق بيرسبوليس.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة..
موعد مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا
تنطلق مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 17:35 بتوقيت القاهرة، 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 15:35 بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا
تذاع مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا عبر شاشة قناة بي إن سبورت، وقناة الكاس.
معلقو مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا
يعلق أحمد البلوشي ومحمد السعدي على مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.
الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3
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