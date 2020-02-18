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كورة لايف شاهد بث مباشر السد ضد سباهان اصفهان اليوم الثلاثاء 18-2-2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر لمباراة السد وسباهان اصفهان في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على ملعب “جاسم بن حمد”.

يستقبل السد القطري فريق “سباهان اصفهان الإيراني” على ملعبه “جاسم بن حمد” في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


ويطمح “تشافي هيرنانديز” في استغلال امكانيات فريقه لحصد اول ثلاث نقاط للفريق في البطولة امام سباهان متسلحًا بعامل الأرض والجمهور.

وسيسعى عيال الذيب إلى رد اعتبارهم من فريق سباهان الذي تفوق عليهم في اخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة مهينة (4-0)، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2014.


 
على الجانب الآخر يدخل فريق سباهان أصفهان المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبهم على فريق “العين الإماراتي” برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وسيسعى فريق نفش جهان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة والوصول إلى النقطة السادسة.


في مواجهة شرسة يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري نظيره فريق سباهان أصفهان من إيران مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة في إطار منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في دوري ابطال اسيا.

استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر سيكون شاهدا على واقعة فريق السد أمام فريق سباهان اصفهان في مواجهة ليست بالسهلة على الفريقين الراغبين بكل تأكيد في تحقيق الثلاث نقاط من المواجهة واستكمال مشوار المنافسة على خطف احدى بطاقتي التأهل الى الدور الستة عشر في دوري أبطال آسيا لكرة القدم مشاهدة لايف السد ضد سباهان.
السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1
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