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بث مباشر مباراة الشارقة اليوم| مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الشارقة اليوم|  مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا يلتقي فريق الشارقة الإماراتي مع نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بث مباشر مباراة الشارقة اليوم|  مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا ويأمل الجريحان الشارقة وضيفه بيرسبوليس في تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي والدحيل القطري.

بث مباشر مباراة الشارقة اليوم|  مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا واستهل الشارقة عودته إلى بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام التعاون صفر-1، وهو يتطلع إلى التعويض أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة عندما خسر أمامه 1-3 في طهران في نسخة 2009، قبل أن تلغى النتيجة بسبب انسحاب الفريق الاماراتي من البطولة.

الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3
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