بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال أوربا بث مباشر يحل الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال أوربا بث مباشر ومن المقرر أن تُقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، 24 جمادي الآخر 1441.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال أوربا بث مباشر وفي سياق متصل تُنقل قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل الأمور خلال لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1