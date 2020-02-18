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مشاهدة بث مباشر مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:46 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، لاستضافة فريق الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشاهدة بث مباشر مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا وتُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة معقل الفريق السعودي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

مشاهدة بث مباشر مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا ويلعب التعاون ضمن مجموعة تضم كل من "الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبريسوليس الإيراني".

التعاون و الدحيل الساعة 5.35 عي قناة 2
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