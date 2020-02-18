بث مباشر مباراة التعاون والدحيل الآن| مشاهدة مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم 18-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، لاستضافة فريق الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة التعاون والدحيل الآن| مشاهدة مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم 18-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" وتُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة معقل الفريق السعودي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

بث مباشر مباراة التعاون والدحيل الآن| مشاهدة مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم 18-2-2020بث مباشر يلا كورة yallakora "دوري ابطال اسيا" ويلعب التعاون ضمن مجموعة تضم كل من "الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبريسوليس الإيراني".

التعاون و الدحيل الساعة 5.35 عي قناة 2