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تاريخ مواجهات ليفربول ضد أتليتيكو مدريد .. الكفة متوازنة بين الطرفين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:12 ص
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ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي
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يحل ليفربول حامل اللقب مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير، ضيفاً على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" لمواجهة فريق أتليتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون تلك المباراة هى الأولى بين الطرفين على ملعب "واندا ميتربوليتانو"، حيث كانت مواجهات أتليتيكو مدريد وليفربول السابقة في إسبانيا تقام على ملعب الروخي بلانكوس القديم "فيسنتي كالديرون".

تاريخ مواجهات أتليتيكو مدريد وليفربول

إلتقى الفريقان من قبل خلال 4 مناسبات في مختلف البطولات، حقق ليفربول الفوز من خلالها مرة واحدة، مقابل فوز وحيد أيضاً لأتليتيكو مدريد، فيما إنتهت مواجهتان بينهما بالتعادل.

سجل ليفربول 4 أهداف في شباك أتليتيكو مدريد، في المقابل سجل لاعبو الروخي بلانكوس أربعة أهداف أيضاً في شباك ليفربول، مما يبرز التكافؤ الكبير في لقاءات الفريقين.

ويعد الأوروجواياني دييجو فورلان نجم أتليتيكو مدريد السابق هو هداف لقاءات الفريقين برصيد هدفين، ولم تشهد أياً من مواجهات الفريقان السابقة تعادلاً سلبياً.

ويسلط لكم الفجر الرياضي من خلال هذا التقرير، التاريخ الكامل لمواجهات ليفربول ضد أتليتيكو مدريد في البطولات الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا 2008/2009

وقع الفريقان في المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2008/2009، وكانت أولى المواجهات بينهما في ملعب فيسنتي كالديرون، والتي إنتهت بهدف في كل شبكة، سجل للريدز الأيرلندي روبي كين، وتعادل البرتغالي سيماو سابروسا لأتليتيكو.

وإنتهى لقاء العودة بينهما في ملعب أنفيلد بنفس النتيجة، حيث تقدم لاعب أتليتيكو مدريد وليفربول فيما بعد ماكسي رودريجيز، فيما تعادل الأسطورة ستيفين جيرارد للريدز.

الدوري الأوروبي 2009/2010

بعد حوالي عام، إلتقى الفريقين في نصف نهائي الدوري الأوروبي نسخة 2009/2020، وكانت أولى المواجهات في ملعب فيسنتي كالديرون، وخلالها نجح أتليتيكو مدريد في تحقيق أول فوز له على ليفربول بهدف نظيف للنجم دييجو فورلان.

في لقاء العودة، رد ليفربول بهدف نظيف سجله الإيطالي ألبيرتو أكويلاني، ليلجأ الفريقان لوقتاً إضافياً، عزز خلاله يوسي بن عيون تقدم الريدز، إلا أن فورلان سجل هدفاً قاتلاً في آخر الدقائق، كان كافياً لخطف بطاقة التأهل للنهائي، والذي حسمه أتليتيكو مدريد على حساب فريق إنجليزي آخر وهو فولهام.

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