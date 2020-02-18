رامي صبري يوجه رسالة لهاني شاكر بعد قرار منع المهرجانات الشعبية













وجه الفنان رامي صبري، رسالة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بعد قرار منع التعامل مع أغاني المهرجانات الشعبية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وكتب رامي، "حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وحطلهم قواعد يمشوا عليها بلاش تمنعهم عشان رزقهم".وتابع قوله: "كمان في جمهور كبير متابعهم وأنا عارف إني إنت إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا وعايز تحافظ على الفن في مصر بلاش تقطع رزقهم وحياة الغالية".وعلي صعيد آخر، تعد آخر أعمال رامي أغنية " حياتي مش تمام "، وهي من كلمات عزيز الشافعي وألحانه أيضًا، وتوزيع جلال الحمداوي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عقب طرحها.