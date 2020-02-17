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التأمينات الاجتماعية توضح كيفية حصول المرأة على منحة الزواج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شروط حصول المرأة على منحة الزواج، بأن هذه المنحة تصرف للمرأة المستفيدة من معاش أفراد العائلة في حالة زواجها، بما يعادل نصيبها الشهري 18 مرة.

وأضافت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، إذ يتم إيقاف المعاش وتُصرف لها منحة الزواج.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاش شهري.

وأشارت إلى أنه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، والجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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الكلمات المفتاحية

منحة المرأة السعودية الزواج التأمينات الاجتماعية

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