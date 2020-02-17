بدون تقطيع.. بث لايف مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا 2020

يستعد فريق الهلال لخوض مباراته المقبلة ضد مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.





ويحل فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً على شباب الأهلي دبي، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “ستاد راشد”، في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.





موعد مباراة نادي الهلال القادمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال مع شباب الأهلي، في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت القاهرة، و4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.





ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء الهلال مع مضيفه شباب الأهلي، عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.





ترتيب الهلال وشباب الأهلي في دوري الأبطال

واستهل فريق الهلال مشواره في دوري المجموعات من البطولة الآسيوية يوم الإثنين الماضي، بالفوز على شاهر خودرو الأوكراني، بهدفين دون رد، فيما سقط شباب الأهلي في فخ الهزيمة أمام باختاكور الأوزبكي، بهثنائية مقابل هدف.





ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي شباب الأهلي في المركز الثالث دون نقاط.





الهلال و شباب الاهلي الساعة 3.30 علي قناة 1