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أرسنال ينافس غريمه على خطف نجم ريال مدريد في الصيف القادم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:35 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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أظهر نادي أرسنال الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


أرسنال يضع عينه على ضم إيسكو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي يريد التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد في الصيف القادم.


منافسة من نادي تشيلسي لضم إيسكو

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي هو الأخر يستعد لتقديم عرض لضم إيسكو في الصيف القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق.


موقف إيسكو من الرحيل عن مدريد وقيمة التعاقد معه

وكشفت الصحيفة أن قيمة التعاقد مع فرانشيسكو إيسكو في الانتقالات الصيفية القادمة تبلغ حوالي 63 مليون جنية إسترليني.


وبحسب ما نشرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية فإن إيسكو لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.


كما ذكرت التقارير أن نادي ريال مدريد هو الأخر لا يمانع في رحيل إيسكو في عن الفريق في نهاية الموسم الجاري ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.


مشاركات إيسكو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك فرانشيسكو إيسكو في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين فقط ولم يصنع أي أهداف.
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