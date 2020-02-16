التشكيل الرسمي لتوتنهام أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر عبر bein sport

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-



حراسة المرمى : لوريس.



خط الدفاع : اوربيه - ألدرفاليد - سانشيز - ديفيز.



خط الوسط : وينكس - داير - ديلي آلي - بيرغويجن - لوكاس مورا.



خط الهجوم : سون هيونج مين.



وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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