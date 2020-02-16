انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، انطلاق تطعيمات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 16-19 فبراير 2020، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.





تستهدف الحملة 68938 طفلا، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة بإجمالي 240 فرقة، تحت إشراف تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.





وأكد كيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية: انطلاق حملة تطعيمات لشلل الأطفال، "ايدك فى إيدينا نحمي أطفلنا من مرض شلل الأطفال"، بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





وأشار إلى أن الحملة ستغطي جميع المناطق بالبحر الأحمر، المكونة من فرق مدربة تدريبا جيدا، إذ تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى فرق متحركة لتغطية جميع أنحاء المحافظة.





ولفت إلى أن الأمصال مستوردة طبقًا للمواصفات العالمية المراقبة من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا أنه للعام الحادي عشر على التوالي لم تظهر بجمهورية مصر العربية أي حالات شلل أطفال، موضحًا أنه جاري تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين، وأطقم التمريض، والتنسيق مع رؤساء المدن.





وفي ذات السياق تهيب مديرية الصحة التعاون من جميع المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة، للحفاظ على أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال.