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موعد مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة استون فيلا ضد توتنهام هوتسبير بث مباشر

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:47 ص
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أستون فيلا ضد توتنهام
أستون فيلا ضد توتنهام
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن يلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.


وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز السادس برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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