Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة العدالة والتعاون بث مباشر بتاريخ 14-02-2020 الدوري السعودي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

مشاهدة مباراة العدالة والتعاون بث مباشر بتاريخ 14-02-2020 الدوري السعودي، تنطلق ركلة بداية المباراة التي تجمع بين العدالة والتعاون مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة الثالثة ونصف مساءًا والثانية ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية3.

مباراة العدالة والتعاون اليوم
فريق العدالة يدخل اللقاء بصفته صاحب الأرض في اللقاء الذي يجمعه بنظيره التعاون اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، ويسعى من خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز الغائب عن خزائن الفريق منذ 13 جولة تحديدًا في الجولة الرابعة حينما فاز على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، يحتل العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتذيل فريق ضمك  ويأمل في خطف نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط.

مباراة العدالة والتعاون
على الجانب الأخر يدخل فريق التعاون للمباراة على أرضية ملعب خصمه بمدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، يسعى التعاون في تحقيق الفوز على منافسه العدالة وتكرار نتيجة الذهاب الذي انتهى بثلاثية مقابل هدفين، ويدخل التعاون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، يحتل التعاون المركز الخامس 27 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق الهلال.

موعد المباراة
3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:30 مساءاً بتوقيت مصر .
2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:30 مساءاً بتوقيت العراق .
2:30 مساءاً بتوقيت السودان .
3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:30 مساءاً بتوقيت تونس .
1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:30 مساءاً بتوقيت قطر.
12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش.

بطاقة المباراة
البطولة: الدوري السعودي
الجولة: الأسبوع 18
القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3
 الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
المعلق: راشد الدوسري
نتيجة مباراة الذهاب: التعاون (3-2) العدالة
العدالة و التعاون الساعة 2.30 علي قناة 7
Advertisements

أخبار تهمك

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. وزارة الخارجية تكشف عن موعد توقيع اتفاق سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

ارتدى ملابس "حريمي" ونقابًا وذبحه.. تفاصيل صادمة في مقتل شاب داخل "سنترال" بالجيزة (صور)

منذ يوم

عاجل| تطورات جديدة في مباحثات سد النهضة.. "الخارجية" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

منذ 43 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

07:54 ص

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

11:56 ص

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

10:10 م

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status