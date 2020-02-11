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"إفريقية النواب": استضافة مصر لقمة لـ"مكافحة الإرهاب" استكمالاً لجهود الرئيس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:47 ص
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البرلمان المصري
البرلمان المصري
دينا إبراهيم
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ثمن عدد من أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استضافة مصر لقمة أفريقية تُخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب والذي طرحه في ختام القمة الأفريقية، مؤكدين أن هذا الاقتراح سوف يلقي إجماع وقبول كافة الدول التي تحارب الإرهاب والذي يضمن تحقيق الاستقرار للقارة الإفريقية.

وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر من أوائل الدول التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، والتي تتبني رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب في القارة، مشيرين أن وجود قوي عسكريه مشتركة بإرادة إفريقية حقيقية تحقق نتيجة أفضل لأمان واستقرار الشعوب الافريقية والُبعد عن النزاعات المسلحة والارهاب.


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الكلمات المفتاحية

قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب القوة الافريقية السيسي

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