عضو بـ"أفريقية النواب": مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

قال النائب هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي لإستضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب خلال كلمته الختامية بالقمة الإفريقية، يؤكد أن مصر من أوائل الدول التي تحارب الإرهاب نيابةً عن العالم، مؤكدًا أن مصر بقياداتها السياسية استطاعت الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد.



وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن المقترح الذي بادر به الرئيس لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب سوف يلقي إجماع وقبول كافة الدول التي تحارب الإرهاب حتي وإن كانت هذه الدول تتبني حرب نظرية بالمبادرات لدحر الإرهاب وليست حرب عملية بالمواجهة والسلاح، مشيرًا أن مصر منذ أن عادت إلي استقرارها وهي تقدم تضحيات من أبنائها رجال الشرطة والقوات المسلحة للقضاء علي العناصر الإرهابية.



وأكد عضو مجلس النواب، أنه لابد من تضافر كافة الجهود وتكاتف جميع الدول لمحاربة الإرهاب الأسود الذي يستهدف تدمير الدول العربية، موضحًا أن المؤامرات الإرهابية التي تقودها منظمات ودول راعية للإرهاب نعلمها تماما بالاسم مازالت تحرض علي زعزعة واستقرار مصر والبلاد العربية كما يحدث في ليبيا وسوريا وغيرها.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض أمس، في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

