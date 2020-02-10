Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements



يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق ضمك، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2019-2020.

فريق الاتحاد صاحب الملعب في اليوم يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية، بعد الفوز على التعاون في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

بينما فريق ضمك يبحث عن الفوز، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام العدالة، إيجابيًا بهدف على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الأخير بـ 11 نقطة فقط.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين..

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين
تنطلق مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين
تذاع مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.
معلق مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين
يعلق بلال علام على مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.
الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5
Advertisements

أخبار تهمك

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status