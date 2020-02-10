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عاجل.. "يسرا" في الريد كاربت بحفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"
الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:54 ص
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أحمد جمال أحمد
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تداول نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لقطات من وصول النجمة الكبيرة "يسرا" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.
عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. كواليس ومفاجآت نارية في حفل الجوائز العالمي (تغطية خاصة عبر الفجر الفني)
وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.
عاجل| "أوسكار 2020 - Oscars 92nd".. كواليس ومفاجآت نارية في حفل الجوائز العالمي (تغطية خاصة عبر الفجر الفني)
ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون"، فضلًا عن "جاني فوندا"، و"جوش جاد"، والنجم الكبير "توم هانكس"، و"أوسكار إسحاق"، و"ساندرا أوه"، و"نتالي بورتمان"، و"كريس روك"، والمخرج "تايكا وتيتي".
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