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"الحلم والكرامة".. وعد الخطيب توجه رسالة في جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:11 ص
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وعد الخطيب
وعد الخطيب
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول مخرجة فيلم for sama وعد الخطيب السورية للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري، وظهرت بفستان مطرز باللغة العربية كتبت عليه جملة: "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة".

ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون"، فضلًا عن "جاني فوندا"، و"جوش جاد"، والنجم الكبير "توم هانكس"، و"أوسكار إسحاق"، و"ساندرا أوه"، و"نتالي بورتمان"، و"كريس روك"، والمخرج "تايكا وتيتي".
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