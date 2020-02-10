طاقم فيلم "Parasite" يصلون للسجادة الحمراء بحفل جوائز "أوسكار 2020 - Oscars 92nd"







وتشهد فعاليات حفل جوائز الاوسكار تقديم مجموعة مميزة من الفنانين لفقرات غنائية، هم، المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية "أيدينا مينزل"، المؤدية لشخصية "إيلسا" بفيلم الرسوم المتحركة الشهير فروزين.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون".



وتقام فعاليات حفل جوائز الأوسكار في اليوم التاسعة من شهر فبراير القادم، ويأتي ضمن أبرز المرشحين لجوائز هذا العام، واكين فينيكس المرشح لأفضل ممثل بدور رئيسي، وآل باتشينو وتوم هانكس وبراد بيت المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، لقطات من وصول فريق عمل فيلم "باراسايت" للسجادة الحمراء بحفل الجوائز بدورته رقم 92 لعام 2020 الجاري.