لقطات من توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار Oscars 92nd



وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وحظي فيلم "جوكر" للنجم واكين فينيكس، بالنصيب الأكبر من الترشيحات، بترشحه لإجمالي 11 جائزة، ومن بعده في المركز الثاني جاء كل من فيلم the Irishman وفيلم 1917 بحصدهما لـ 10 ترشيحات.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين كمقدمين لجوائز هذه الدورة، وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".