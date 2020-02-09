Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطيار الموقوف مدى الحياة: "اتصلت بمحمد رمضان 15 مرة دون رد"

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب الفنان محمد رمضان، إنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان لحل الأزمة سويا، لافتا إلى أن محاميه اتصل بمحامي رمضان أكثر من 15 مرة، ولم يرد عليه، مطالبا محمد رمضان بالتواصل معه حتى يحلوا الأمر، معقبا: "لو كان كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني".

وأشار "أبو اليسر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يشعر بأزمة نفسية، حيث كان يتمنى أن ينتهى تاريخه بتكريم، وليس بالفصل، معلقا: "أقسم بالله ما طلبت من محمد رمضان يجلس بجواري فالكابينة، وفوجئت به يجلس وطلب مني أن يلتقط صورة حتى يشاهدها نجله".

وأضاف، "من سوء حظي أن مساعد الطيار توجه إلى الحمام"، منوها بأنه أخطىء عندما سمح لرمضان بالجلوس، ولكنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة، معقبا: "لا أنكر خطئي"، مناشدا هيئة الطيران المدني بمراجعة القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يسر محمد رمضان الطيار الموقوف

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر "يلا كورة" Zamalek Today

منذ حوالي 4 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 5 ساعات

5 أخبار جيدة و3 أمور مقلقة بشأن فيروس "كورونا" القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت HD رابط ماتش برشلونة yalla shoot

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد 9 / 2 / 2020: حقيقة ضم عمر السومة.. بشرى سارة قبل مواجهة صن داونز.. فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة اون لاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"أبو بكر" عن قيادة محمد رمضان طائرة: تهريج.. القانون لا يعرف سوسن

أول رد من محمد رمضان على سحب رخصة الطيار مدى الحياة في واقعة قيادته الطائرة

محمد رمضان يوجه الشكر لطلاب الجامعة الأمريكية

فتاة تقود طيارة أثناء تحليقها فوق سيبيريا

"صورة تذكارية".. الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يخرج عن صمته (فيديو)

محمد رمضان يرد على اتهامات الطيار الموقوف عن عمله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:21 م

«كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

09:52 م

مشاهدة مباراة إنتر وميلان بث مباشر اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 في الدوري الإيطالي بدون تقطيع Derby della Madonnina

08:56 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Barcelona

08:51 م

"يلا شووت" مشاهدة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر Zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status