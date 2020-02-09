الطيار الموقوف مدى الحياة: "اتصلت بمحمد رمضان 15 مرة دون رد"



وأشار "أبو اليسر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يشعر بأزمة نفسية، حيث كان يتمنى أن ينتهى تاريخه بتكريم، وليس بالفصل، معلقا: "أقسم بالله ما طلبت من محمد رمضان يجلس بجواري فالكابينة، وفوجئت به يجلس وطلب مني أن يلتقط صورة حتى يشاهدها نجله".



وأضاف، "من سوء حظي أن مساعد الطيار توجه إلى الحمام"، منوها بأنه أخطىء عندما سمح لرمضان بالجلوس، ولكنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة، معقبا: "لا أنكر خطئي"، مناشدا هيئة الطيران المدني بمراجعة القرار.



قال الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف مدى الحياة بسبب الفنان محمد رمضان، إنه كان ينتظر أن يتواصل معه الفنان لحل الأزمة سويا، لافتا إلى أن محاميه اتصل بمحامي رمضان أكثر من 15 مرة، ولم يرد عليه، مطالبا محمد رمضان بالتواصل معه حتى يحلوا الأمر، معقبا: "لو كان كلمني مكالمة واحدة كانت ممكن تكفيني".