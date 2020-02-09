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عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:10 م
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حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدخال عنصر جديد على التشكيل الأساسي خلال مواجهة طلائع الجيش، بالجولة المقبلة من الدوري العام.

ويفكر فايلر في الاستعانة بخدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق وإدخاله ضمن الكتيبة الأساسية خلال تلك المباراة، لزيادة الخطورة والفاعلية الهجومية على المرمى.

وينوي فايلر وضع حسين الشحات نجم الفريق على دكة البدلاء بالمباراة المقبلة والاستعانة بكهربا، بعد ظهور الشحات بمستوى متواضع خلال مواجهة بيراميدز سبورت، بالمسابقة.

وأبدى السويسري، استياءه الشديد من مستوى الشحات خلال المباراة، الأمر الذي دعاه لعقد معه جلسة اليوم أثناء التدريبات وطالبه بالعودة لمستواه المميز، قبل استبعاده من التشكيل الأساسي.

ويلتقي الأهلي طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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