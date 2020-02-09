موعد مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني 9 فبراير Barcelona Live

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3

يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره فريق برشلونة مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز (2019 – 2020)، مشاهدة بث مباشر مباراة (برشلونة) LIVE على كورة أونلاين بدون تقطيع.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة BARCHELONA كورة ستار:

تنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم الأحد 9 – 2 – 2020 ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الاسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يبحث الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مزاحمة ريال مدريد على صدارة ترتيب البطولة.

ترتيب الفريقين في الدوري الاسباني| مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس KORA ONLINE:

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة، جمعها من 22 مباراة حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات، ويأتي خلف فريق ريال مدريد المتصدر بـ 49 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات و7 تعادلات و8 هزائم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس| مشاهدة مباراة برشلونة NOW MATCH:

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق رؤوف خليف، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:

- Match Football 1

- SuperSport 7 / HD

- TV2 Sport Premium 1 HD

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Digi Sport 3 HD Romania

- Digi Sport 2 HD Slovakia

- C More Fotball

- Sport Klub 1 Montenegro

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