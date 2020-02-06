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37 مليون دولار ارتفاع بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:12 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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قال البنك المركزى إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له .

وأوضح البنك اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له.




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البنك المركزي الاحتياطي النقدي الاجنبي الاحتياطي الاجنبي

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