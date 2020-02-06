37 مليون دولار ارتفاع بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

قال البنك المركزى إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له .





وأوضح البنك اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر السابق له.









