عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يالا كورة ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر Kora Star يلا شوت الجديد رابط ماتش الأهلي الآن time sport live

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:43 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة براميدز والأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

مشاهدة مباراة براميدز والأهلي يلا شوت، يلا شوت مشاهدة مباراة براميدز والأهلي، بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز والأهلي، مشاهدة مباراة براميدز والأهلي اليوم بث مباشر، مباراة اليوم يلا شوت، يلا شوت مباراة اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز والأهلي، تابع لايف مشاهدة مباراة براميدز والأهلي، رابط بث مباريات اليوم، بث مباريات اليوم، نتيجة مباراة براميدز والأهلي.

يقدم الأهلي مستوى رائع في بطولة الدوري ويسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، حيث يسعى الأهلي للفوز على براميدز ولا توجد فرصة أفضل من تلك، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فاز فيها جميعًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن ولكن يبدو ذلك مهددًا في الجولة الحالية بسبب سجله السئ أمام براميدز.

وعلى الجانب الآخر، يحتل براميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة ويسعى لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصًة وأنه يمتلك أفضلية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية مما يجعله المرشح الأقوى في الدوري لإيقاف مشوار الأهلي هذا الموسم.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي
خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

- أما براميدز فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : مهدي سليمان
خط الدفاع : طارق طه - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر
خط الوسط : عمر جابر - نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد
خط الهجوم : جون أنطوي - دودو الجباس

* القنوات الناقلة للمباراة:
تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6
- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6
- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي
معدل الترميز 27500
3/4
- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6

* مشاهدة مباراة براميدز والأهلي :
يلا شوت بث مباشر براميدز والأهلي كورة انلاين، مباراة براميدز والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة براميدز والأهلي في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة براميدز والأهلي كورة ستريم.

* يلا شوت بث مباشر مباراة براميدز والأهلي :
مشاهدة مباراة براميدز والأهلي بث مباشر يلا شوت الأهلي ضد براميدز بث مباشر، يلا شووت براميدز والأهلي في الدوري المصري yalla shoot بث مباشر براميدز ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش براميدز والأهلي اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الأهلي ضد براميدز kora live بث الاسطورة مشاهدة براميدز ضد الأهلي live7hd رابط الدوري المصري، براميدز والأهلي الآن يلا شوت اليوم، ماتش براميدز ضد الأهلي يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي ضد براميدز بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي ضد براميدز kora star ، بين ماتش بث مباشر براميدز والأهلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر براميدز والأهلي اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة براميدز والأهلي اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي ضد براميدز بث مباشر goalarab"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلى وبيراميدز دارة تايم سبورت اون سبورت الأهلي time sport live

أخبار تهمك

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و نصف

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعة و 14 دقيقة

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميا.. بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | ادخل هنا للحصول link مشيخة الأزهر الشريف

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

منذ 42 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 37 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر لحظة بلحظة (تغطية مباشرة)

مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة ahly vs etoile Wadi Deglal LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الاهليEgyptian Premier League

«يلا كورة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن ON SPORT HD 1

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك| LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر alahli LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كورة ماتشElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

06:00 م

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

06:41 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status