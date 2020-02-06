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مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:40 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 36 نقطة بجدول الترتيب، فيما يحل بيراميدز بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:ا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، أيمن أشرف، أحمد فتحي، علي معلول.

خط الوسط: حسين الشحات، أليو ديانج، مجدي قفشة، عمرو السولية.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.


بينما شملت دكة البدلاء كل من : شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، وليد سليمان، أليو بادجي، محمود كهربا، ومحمد هاني، جيرالدو دا كوستا.
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