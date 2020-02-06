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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف أجايي رابط الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بحثاً عن مواجهة سلسلة انتصاراته والثأر من منافسه العنيد الذي أرهقه في الموسم الماضي، يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، ضيفا على نظيره بيراميدز، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة وسط حالة فنية ومعنوية مرتفعة، فالفريق نجح في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يتربع المارد الأحمر على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

ويملك الفريق أيضاً أقوى خط هجوم في بطولة الدوري المصري برصيد 35 هدفاً في 12 مباراة، بنسبة 3 أهداف في المباراة الواحدة تقريباً، كما أن الفريق يتمتع بأقوى خط دفاع بهدفين فقط منيت بهما شباكه.

أما فريق بيراميدز، فتغير وجهه كثيراً عن الموسم الماضي، ولم يعد منافسا قويا على الصدارة مثلما كان، وخاض الفريق حتى الآن 15 مباراة، حقق الفوز في سبعة منها وتعادل في خمس مباريات، وخسر ثلاث، جامعاً 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف الزمالك الثالث (28 نقطة) بعد فوز أبناء ميت عقبة على حرس الحدود بثنائية نظيفة.

وسجل لاعبو بيراميدز 26 نقطة، بينما اهتزت شباكهم 17 مرة في رقم كبير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش العالمي.
ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
يحتضن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، ملعب استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، ويتسع لـ 30 ألف متفرج.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز
سيتم بث مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون سبورت أتش دي، ويعلق على المباراة محمد الكواليني.
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