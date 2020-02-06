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كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVE رابط شغال الاهلي ONLINE

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب ملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر وربما في العالم العربي مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم  الخميس الموافق 6 / 2 / 2020 في الدوري نظراً لأنها تمثل واحدة من أهم مباريات الدوري المصري في السنوات الأخيرة ، ونلقي في التقرير التالي الضوء على أهم النقاط الخاصة بهذه المباراة:

1_موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
تقام مباراة الاهلي وبيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

2_مباراة ثأرية للأهلي أمام بيراميدز
تمثل مباراة بيراميدز الليلة تحدي خاص لنجوم الاهلي الذين لم يسبق لهم الفوز على بيراميدز، بعد تغيير أسمه من الأسيوطي، وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في بطولة الكأس وخسرها الأهلي وودع البطولة في الموسم الماضي ووقتها تم إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي بعدما فشل في الفوز على بيراميدز خلال ثلاث مواجهات جمعت الفريقين الموسم الماضي بواقع اثنتين بالدوري وثالثة في الكأس.

3_القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميز
ومن المقرر أن تنقل قناتي "اون سبورت وتايم سبورت" مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري مع وجود استودوي تحليلي قبل المباراة وبعدها.

4_موقف الاهلي في بطولة الدوري قبل لقاء بيراميدز
يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه .

5_موقف بيراميدز في الدوري قبل مواجهة الاهلي في الدوري
 يدخل بيراميز مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويطمح الفريق في لإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم خاصة وأن الفريق يملك أفضليه معنوية على المارد الأحمر بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة بين الطرفين في الفترة الماضية، مما يجعله المرشح الأبرز في الدوري لإيقاف قطار الأهلي الذي تخطى جميع الفرق التي واجهها حتى الأن ويعاني بيراميدز في مواجهة الأهلي من غياب أبرز عناصره عبد الله السعيد، والذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى.
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