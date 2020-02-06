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مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع
الخميس 06/فبراير/2020 - 06:57 ص
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مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعيواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعويقام اللقاء بين
النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت
مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.
مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعوكان النصر قد
تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.
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