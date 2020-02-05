قيس سعيد يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي

يشارك رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، في أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، المقرّر تنظيمه بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 09 و10 فيفري 2020.





ويتضمّن برنامج هذه القمة التي تقام تحت عنوان 'إسكات البنادق، تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا'، إستعراضا لتقارير تهمّ بالخصوص إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، إضافة إلى موضوع انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لسنة 2020.





ويلتقي رئيس الدولة على هامش أعمال القمة، عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.