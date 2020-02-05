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نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:47 م
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قرعة دوري أبطال إفريقيا
قرعة دوري أبطال إفريقيا
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مشاهدة نتائج  قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة لها مباشرة في قرعة دور الربع النهائي من البطولة الافريقية، التي من المنتظر ان تعرف مشاركة ثمانية اندية، من بينها الزمالك والاهلي من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، بجانب الترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسي، ومازيمبي الكونجولي، بالإظافة الى ماميلودي الجنوب افريقي.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا في الربع النهائي
تما الإعلان أنه من المنتظر أن يكون موعد قرعة دور الثمانية من دوري الابطال في القارة الإفريقية، أنه  سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 5 فبراير 2020، وستجرى في العاصمة المصرية القاهرة، وستنطلق مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا، ابتداء من الساعة الخامسة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الساسة مساءا بتوقيت المغرب، وفي تمام السابعة مساءا بتوقيت مصر المحلي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا مباشرة
اما بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 مباشرة، ستكون هي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الإخبارية المفتوحة، التي تقوم ببث مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا في جميع الأدوار.

الأندية المشاركة في قرعة دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا
إليكم أسماء الأندية المتأهلة والمشاركة في قرعة دور ال 8 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

مازيمبي الكونجولي: تأهل في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.
الزمالك المصري: تأهل في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.
النجم الساحلي التونسي: تأهل في المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.
الأهلي المصري: تأهل في المركز الثاني من المجموع الثانية برصيد 11 نقطة.
ماميلودي الجنوب افريقي: تأهل في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.
الوداد البيضاوي المغربي:تأهل في المركز الثاني من المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.
الترجي التونسي: تأهل في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.
الرجاء المغربي: تأهل في المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

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