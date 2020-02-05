بعد صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطيني بالضفة الغربية





قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى في مدينة الخليل الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالرصاص ، خلال مواجهات مع متظاهرين.





هذا و اخترقت رصاصة إسرائيلية قلب الفتى محمد الحداد (17 عاما) أثناء مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية.





وأظهرت مقاطع فيديو شبانا وهم يحملون الحداد عقب إصابته ويركضون به تجاه سيارة نقلته إلى المستشفى لكن فارق الحياة، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا في حدة المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون.





وكانت الضفة الغربية قد شهدت الجمعة الماضية مواجهات واسعة النطاق، بعدما خرج آلاف الفلسطينيين تنديدا بخطة ترامب، وأصيب فيه هذه المواجهات العشرات.





​هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".



