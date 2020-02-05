Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطيني بالضفة الغربية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:22 م
Advertisements
عناصر الجديش الإسرائيلي
عناصر الجديش الإسرائيلي
وكالات
Advertisements

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى في مدينة الخليل الفلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالرصاص، خلال مواجهات مع متظاهرين.

هذا واخترقت رصاصة إسرائيلية قلب الفتى محمد الحداد (17 عاما) أثناء مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، حسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو شبانا وهم يحملون الحداد عقب إصابته ويركضون به تجاه سيارة نقلته إلى المستشفى لكن فارق الحياة، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا في حدة المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون.

وكانت الضفة الغربية قد شهدت الجمعة الماضية مواجهات واسعة النطاق، بعدما خرج آلاف الفلسطينيين تنديدا بخطة ترامب، وأصيب فيه هذه المواجهات العشرات.

​هذا وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الماضي، عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام"، موضحاً أن "خطته المقترحة للسلام مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".

كما أعرب عن شكره لدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

وبحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين صفقة القرن الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي

أخبار تهمك

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

منذ 17 دقيقة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 21 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 20 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ يوم

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

منذ 12 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 21 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ ساعة و نصف

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 22 ساعة

رابط Light لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

منذ ساعة الا ربع

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ ساعة و نصف

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ أقل من ساعتين

good news | مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالدقهلية برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدارسي الأول 2019 ظهرت بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

صفقة القرن.. الرئيس الإيراني ينتقد خطة السلام الأمريكية

الجزائر: حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف أو السقوط

فلسطين تأمل أن يصوت مجلس الأمن على قرار بشأن خطة السلام الأمريكية

صفقة القرن.. "جعجع" يؤكد: ندعم القيادة الفلسطينية برئاستها

عقب إعلان صفقة القرن.. غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس

صفقة القرن.. ماكرون عن "خطة ترامب للسلام": أؤمن بسيادتين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

06:40 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status