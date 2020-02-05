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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:12 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 5/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || روسيا تسلم منظومة صواريخ إس 400 إلى الهند بنهاية 2021

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
تبدأ روسيا في تسليم منظومة الصواريخ أرض-جو إس 400 إلى الهند بحلول نهاية عام 2021، كما نقلت وكالة ريا نوفوستي، اليوم الاربعاء، عن مسؤول روسي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا لـ 4700
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ارتفع أعداد المجندين الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، إلى نحو 4700 "مرتزق"، و1800 مجند يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، وفقًا للمرصد السوري.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || موقع يمني: حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قال محللون، إن حزب الإصلاح يشكل خطرًا كبيرًا على المملكة العربية السعودية، خصوصا وأنه يسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق المحررة، نقلًا عن موقع اليمن العربي.

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الكلمات المفتاحية

مرتزقة تركيا روسيا حزب الإصلاح الهند المملكة

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