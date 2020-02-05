أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 5/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 5/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تبدأ روسيا في تسليم منظومة الصواريخ أرض-جو إس 400 إلى الهند بحلول نهاية عام 2021، كما نقلت وكالة ريا نوفوستي، اليوم الاربعاء، عن مسؤول روسي.







