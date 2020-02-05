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ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا لـ 4700

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:00 ص
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مرتزقة تركيا
مرتزقة تركيا
وكالات
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ارتفع أعداد المجندين الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، إلى نحو 4700 "مرتزق"، و1800 مجند يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، وفقًا للمرصد السوري.

                                                         

وأعلن المرصد السوري، ارتفاع أعداد المجندين إلى أكثر من 6000 يتخطى المطالب التركية، مؤكدًا أن 64 مقاتلاً من ضمن المجندين للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.

 

وقال المرصد: "المتطوعين" من المرتزقة هم من فصائل تعرف بـ"لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" و"لواء صقور الشمال" و"الحمزات" و"فيلق الشام" و"سليمان شاه" و"لواء السمرقند".

 

وكان المرصد السوري، قد وثق وقوع المزيد من القتلى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا بـمعارك طرابلس، ليصل عددهم إلى 80 قتيلاً، مشيراً إلى أن هؤلاء قتلوا في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة إلى محور مشروع الهضبة، موضحا أنه يتم نقل المصابين والقتلى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

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الكلمات المفتاحية

مرتزقة تركيا ليبيا تركيا

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