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نشرة مرور"الفجر".. كثافات مرورية في ميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:12 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، وتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام.

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، كذلك الأمر للمتجه من المنيب في طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، كذلك في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

بينما شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

في حين ظهرت كثافات على محور صفط اللبن، للمتجه من الدائري إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

كما ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، بينما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

محور صلاح سالم، تباطأت فيه حركة السيارات للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، كذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وتواجدت كثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، كذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

في السياق ذاته، ظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

أما كوبري أكتوبر، فشهد كثافات للسيارات أمام القادم من الجيزة، اتجاه وسط البلد، وكثافات في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.
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