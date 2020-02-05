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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:51 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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 جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري، وتوتنهام ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

 

الزمالك ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

 

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"

 

سانت اتيان ضد مارسيليا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ11"

 

الترجي ضد الاتحاد المنستيري، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

 

ضمك ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

التعاون ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

 

الهلال ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

 

ميرانديس ضد فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

 

توتنهام ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

 

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.


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الكلمات المفتاحية

دوري فرنسي بإيرن الهلال ضد الرائد الزمالك ضد حرس الحدود

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