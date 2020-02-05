جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد حرس الحدود بث مباشر
ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
"الجولة الـ16"
الزمالك ضد حرس الحدود، تقام المباراة في
تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت
الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
"الجولة الـ17"
لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة
في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً
بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN
Sports HD 4.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
"الجولة الـ23"
سانت اتيان ضد مارسيليا، تقام المباراة
في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً
بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN
Sports HD 6.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
"الجولة الـ11"
الترجي ضد الاتحاد المنستيري، تقام المباراة
في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً
بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
"الجولة الـ17"
ضمك ضد العدالة، تقام المباراة في تمام
3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت
الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
التعاون ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام
5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت
الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.
الهلال ضد الرائد، تقام المباراة في تمام
7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:20 مساءً بتوقيت
الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.
جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
"الدور ربع النهائي"
ميرانديس ضد فياريال، تقام المباراة في
تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً
بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.
جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد
الإنجليزي "دور الـ32"
توتنهام ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة
في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً
بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN
Sports HD 2.
جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا
"دور الـ16"
بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.