الهلال السعوديToday مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك آل سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال السعوديToday مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلالمن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

الهلال السعوديToday مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلالوتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال السعوديToday مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلالويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة

الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4