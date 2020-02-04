عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم نادي ليفربول موعد مباراة الاعادة التي سوف يلتقي فيها الفريق مع فريق نادي شروزبوري والتي من المقرر لها ان تكون على ملعب انفيلد معقل فريق الريدز ، حيث اعلن كلوب المدير الفني لليفربول في هذا الصدد ان مباراة الاعادة التي استحقت للفريقين بعد التعادل الذي قد حسم نتيجة المباراة التي جمعت بينهما يوم الاحد الماضي سوف تكون في تاريخ الرابع من شهر فبراير المقبل والذي سوف يوافق يوم الثلاثاء القادم بحسب ما اعلن عنه الريدز .

لقاء ليفربول مع شروزبوري في سياق بطولة الكاس
حيث سوف يلتقي فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوف لاعبيه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق شروزبوري في يوم الثلاثاء القادم الذي سوف يكون موافقا لتاريخ 4 من فبراير القادم على ملعب الانفيلد من اجل لقاء مباراة الاعادة بين الفريقين التى قد نتجت عن التعادل الذي اصاب كل من الريدز وشروزبوري في مباراة الاحد الماضي والذي قد حدد وجود مباراة الاعادة من اجل اكتمال سياق المباريات التي يقوم بها الليفربول في اطار بطولة الكاس الانجليزية .


 
بورجن كلوب لن يحضر مباراة ليفربول الاعادة
ومن ناحية اخري فقد اعلن بورجن كلوب عدم حضور مباراة الاعادة التي سوف تكون بين فريقه وبين فريق شروزبوري والتي سوف يشهدها ملعب الانفيلد معقل فريق نادي ليفربول الانجليزي ، كما اعلن كلوب ايضا في هذا الاطار على عدم اقحام كبار اللاعبين في مباراة الاعادة وجعلها للشباب واظهار المواهب القتالية والتهديف على مستوى اللاعبين الشباب مع اخذ راحة للكبار في هذة المباراة التى من المقرر لها ان تكون يوم الثلاثاء المقبل ، ويتصدر فريق الليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز الى هذة اللحظة وبفارق 16 نقطة عن الوصيف فريق مانشستر سيتي .
ليفربول الساعة الساعة 9.45 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

منذ أقل من 5 دقائق

عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ حوالي 5 ساعات

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

منذ 12 دقيقة

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

منذ ساعة و 28 دقيقة

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

منذ ربع ساعة

أبيدال ينفجر: اللاعبين سبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ حوالي 5 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة نارية عن بدايته مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

delta الدلتا | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 في محافظات «الدقهلية - القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد».. جميع لينكات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 هنا

منذ 7 دقائق

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:23 م

soon | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم وملف نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية Dakahlia اضغط هنا

Link free لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | أنقر هنا now للحصول عليها

09:14 م

"الناجح يرفع ايده" | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.. ننشر ملف natiga assiut كاملة

07:58 م

dakahliya site | نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم .. وموعد ظهورها في المدارس

09:11 م

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status