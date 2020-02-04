تعرف على أسباب تأجيل حفل تامر حسني في المنارة

فيلم الفلوس ونجاح كبير ومتميز صرحت شركه نجوم نون بالسعوديه و هي الشركه المسؤله عن توزيع فيلم الفلوس للنجم العربي تامرحسني بالمملكه السعوديه ان اجمالي إيرادات فيلم الفلوس بالمملكه السعوديه فقط تجاوزت بما يعادل بالعمله المصريه ٧٠ مليون جنيه مصري و يعتبر هذا الرقم اعلي رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربيه

ونبارك للنجم المتميز تامر حسني على شعبيته الإستثنائيه بالمملكه و على هذا التفوق متمنيين له دوام النجاح و التوفيق ".