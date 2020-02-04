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تعرف على أسباب تأجيل حفل تامر حسني في المنارة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:21 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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طلب الفنان تامر حسني، منذ أيام من الجهة المنظمة للحفل الذي كان مقرر اقامته يوم 28 من فبراير الجاري لطلاب "مودرن أكاديمي" بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تأجيله إلى يوم الجمعة الموافق 6 من مارس المقبل وذلك بسبب ضيق وقته لإلتزامه بإحياء حفل غنائي آخر وحفل زفاف في نفس اليوم.

ويستعد حسني، يوم 28 من فبراير الحالي، لإحياء حفل غنائي في "زيد بالشيخ زايد" حيث وقع تامر، عقوده منذ فترة طويلة، كما يحيا أيضاً في نفس اليوم حفل زفاف بأحد الفنادق الضخمة بالقاهرة ، وذلك عقب عودته من السعودية صباح نفس اليوم، بعد إحيائه لحفل ضخم مساء اليوم الذي يسبقه.

وأعلن حسني، عن حفل جدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير"انستجرام" وكتب " سعيد بمشاركتي في حدث من أكبر الفعاليات بالمملكه السعوديه "مهرجان JTTX الموسيقي" في جدة. @jttx.mf يوم ٢٧ فبراير
التذاكر متوفرة إبتداءً من الاثنين ٣ فبراير بفروع فيرجن ميجا ستورز".

وطرح تذاكر الحفل أمس، وعقب ربع ساعة من طرحها تم نفاذ جميع التذاكر وطرح عدد آخر منها.


وفي سياق آخر أعلنت شركة"نون " المسؤولة عن توزيع فيلم"الفلوس" بالمملكة العربية السعودية عن ايرادات الفيلم التي تجاوزت 70 مليون.

وكتبت نصاً عبر حساباتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا: "فيلم الفلوس ونجاح كبير ومتميز صرحت شركه نجوم نون بالسعوديه و هي الشركه المسؤله عن توزيع فيلم الفلوس للنجم العربي تامرحسني بالمملكه السعوديه ان اجمالي إيرادات فيلم الفلوس بالمملكه السعوديه فقط تجاوزت بما يعادل بالعمله المصريه ٧٠ مليون جنيه مصري و يعتبر هذا الرقم اعلي رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربيه ونبارك للنجم المتميز تامر حسني على شعبيته الإستثنائيه بالمملكه و على هذا التفوق متمنيين له دوام النجاح و التوفيق ".

ورد عليها حسني، وكتب:"شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا انتم شركة محترمة و الشرف لي انا في تعاوننا الحالي و يشرفني استمرار التعاون ، ربنا يوفقكم و يوفقنا جميعاً يا رب و شكراً من كل قلبي جداً جداً مره شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي".
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الكلمات المفتاحية

حفل المنارة حسنى تامر حسني

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